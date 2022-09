Palmeiras detona arbitragem após vitória contra o Atlético-MG: ‘Erro grosseiro’

Executivo de futebol do Alviverde, Anderson Barros disparou contra a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique após o triunfo em Belo Horizonte

Reprodução/TV Palmeiras Anderson Barros é o executivo de futebol do Palmeiras



O Palmeiras superou os desfalques, venceu o Atlético-MG em pleno Mineirão e deu mais um passo importante em busca do título no Campeonato Brasileiro 2022. Mesmo com o cenário favorável, os palmeirenses deixaram Belo Horizonte completamente revoltados com a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique. Em entrevista coletiva, o executivo de futebol do clube, Anderson Barros, reclamou de um pênalti não marcado no meio-campista Atuesta, além da decisão do juiz em anular o gol de Breno Lopes, já no final do segundo tempo. Mais uma vez, precisamos falar das decisões da nossa arbitragem. Tivemos num passado recente um problema na Copa do Brasil que até hoje não tivemos explicação. Viemos disputando um Campeonato Brasileiro dificílimo, extremamente competitivo, viemos jogar dentro do Mineirão com uma equipe como a do Atlético-MG e mais uma vez tivemos a interferência da arbitragem e principalmente do VAR. O árbitro pode ter tomado a maioria das decisões corretas, mas quando necessitou daquela que seria a ferramenta que facilitaria as decisões, mais uma vez um erro extremamente grosseiro ao não marcar o pênalti no Atuesta e sequer chamar o árbitro para uma revisão”, disparou o dirigente.

Anderson Barros ainda pediu para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ficar mais atenta com a arbitragem nas últimas dez rodadas do Campeonato Brasileiro. “Fazemos um gol no final da partida e mais uma vez cometeram um erro, a arbitragem e o VAR. Não podemos mais permitir que isso aconteça no futebol, principalmente na principal competição do país. Será que toda vez teremos que antecipar nossos técnicos para falar sobre arbitragem, quando aqui teria que estar falando da parte tática, do evento? Precisamos chamar atenção da diretoria de arbitragem, da CBF… Não podemos permitir que isso aconteça numa reta final de competição como essa, num campeonato tão difícil como é o Brasileiro. É a segunda vez que nos posicionamos dessa forma neste ano. Faltam dez rodadas para terminar o campeonato, e a arbitragem não tem o direito de interferir nesses resultados. Esse é o recado que o Palmeiras precisa passar mais uma vez para a diretoria de arbitragem e para aqueles que comandam a CBF”, acrescentou o cartola.

Assista ao discurso de Anderson Barros abaixo: