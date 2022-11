Palmeiras domina seleção do Brasileirão 2022; Gustavo Scarpa é o craque do campeonato 

Campeão com três rodadas de antecedência, o Alviverde paulista emplacou seis nomes no time ideal; Abel Ferreira e Endrick também ganharam premiações individuais

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Palmeiras foi campeão do Brasileiro 2022



O Palmeiras dominou a seleção do Campeonato Brasileiro 2022, divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta quinta-feira, 10. Campeão com três rodadas de antecedência, o Alviverde paulista emplacou seis nomes no time ideal, sendo cinco do sistema defensivo: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez. Líder em assistências, Gustavo Scarpa não só completou a lista de palmeirenses, como também foi eleito o craque do torneio. O Verdão ainda foi representado pelo português Abel Ferreira, eleito o melhor treinador da competição, e por Endrick, escolhido a revelação desta edição. Os onze principais ainda contou com os meio-campistas André (Fluminense), João Gomes (Flamengo) e Arrascaeta (Flamengo), além dos atacante Germán Cano (Fluminense) e Pedro Raul (Goiás). A seleção, portanto, ficou com: Weverton (Palmeiras); Marcos Rocha (Palmeiras), Gustavo Gómez (Palmeiras), Murilo (Palmeiras) e Piquerez (Palmeiras); André (Fluminense), João Gomes (Flamengo), Gustavo Scarpa (Palmeiras) e Arrascaeta (Flamengo); Cano (Fluminense) e Pedro Raul (Goiás). A votação, vale lembrar, foi feita por centenas de jornalistas, além dos capitães e treinadores das equipes que disputam a Série A.

VEJA TODOS OS PRÊMIOS DO BRASILEIRÃO 2022

GOLEIRO

Weverton – Palmeiras

LATERAL-DIREITO

Marcos Rocha – Palmeiras

LATERAL-ESQUERDO

Joaquin Piquerez – Palmeiras

ZAGUEIROS

Gustavo Gomez – Palmeiras

Murilo – Palmeiras

VOLANTES

André – Fluminense

João Gomes – Flamengo

MEIAS

Gustavo Scarpa – Palmeiras

De Arrascaeta – Flamengo

ATACANTES

German Cano – Fluminense

Pedro Raul – Goiás

MELHOR JOGADOR

Gustavo Scarpa

REVELAÇÃO

Endrick

MELHOR TÉCNICO

Abel Ferreira