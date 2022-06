Palmeiras é derrotado pelo Vasco, mas conquista tri da Copa do Brasil sub-17 com gols de Endrick

O Verdão, no entanto, sagrou-se tricampeão do torneio por terminar a final em vantagem no placar agregado – em São Paulo, os palmeirenses haviam vencido por 4 a 1

Fabio Menotti/Palmeiras O Palmeiras sagrou-se tricampeão da Copa do Brasil sub-17 ao derrotar o Vasco no placar agregado



O Palmeiras não fez uma grande partida e acabou sendo derrotado pelo Vasco por 4 a 2, na tarde deste domingo, 26, em São Januário, na segunda decisão da Copa do Brasil sub-17. O Verdão, no entanto, sagrou-se tricampeão do torneio por terminar a final em vantagem no placar agregado – em São Paulo, os palmeirenses haviam vencido por 4 a 1. Craque do time e esperança da torcida alviverde, Endrick voltou a ser decisivo, marcando duas vezes – uma delas em bela cobrança de falta. Prestes a completar 16 anos, a joia deve assinar seu primeiro vínculo como profissional no próximo mês.

A campanha do Palmeiras foi praticamente perfeita. Depois de golear o Sant German por 10 a 1 na primeira fase, a equipe paulista superou Remo (oitavas de final), Atlético-MG (quartas), Sport (semifinal) e Vasco (na decisão). Ao todo, foram sete vitórias e apenas duas derrotas na competição do Alviverde, agora o único a conquistar o torneio três vezes. Além disso, o Verdão terminou a Copa do Brasil sub-17 com o artilheiro da competição: Endrick balançou as redes oito vezes. Thalys, com sete gols, e Luis Guilherme, com seis, ficaram em segundo e terceiro no ranking, respectivamente.