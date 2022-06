Neymar, Lewandowski, Di María e mais: como estão as principais novelas do futebol europeu?

Gabriel Jesus e Antony, jogadores importantes da seleção brasileira, também devem mudar de clube antes da Copa do Mundo de 2022

EFE/EPA/Ian Langsdon Neymar pode deixar o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências



A janela de transferências europeia da metade deste ano está agitada. Enquanto o Manchester City anunciou a contratação de Erling Haaland, o Liverpool respondeu na mesma moeda e fechou com o uruguaio Darwin Núñez. Ainda neste mês, o Bayern de Munique tirou o senegalês Sadio Mané dos Reds, pagando 32 milhões de euros aos ingleses. Já o Paris Saint-Germain acabou com as especulações e renovou o vínculo de Kylian Mbappé. Apesar disso, muitas estrelas têm futuros indefinidos, como o atacante Robert Lewandowski e o meia Ángel Di María, além dos brasileiros Neymar, Gabriel Jesus e Antony. Abaixo, confira como estão as principais novelas do Velho Continente.

Neymar

Neymar, é verdade, prorrogou seu contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2025. O atacante, no entanto, pode deixar de vestir as cores do time francês nesta temporada. Promovendo uma reformulação, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi não garantiu a permanência do brasileiro. “Não podemos falar sobre isso em público porque alguns jogadores vão chegar, alguns jogadores vão deixar o clube. São negociações privadas”, disse o mandatário ao ser perguntado sobre o tema, em entrevista ao jornal espanhol “Marca”. De acordo com o “Sport”, também da Espanha, um dos possíveis destinos do camisa 10 poderia ser a Juventus. Até o momento, no entanto, nenhuma proposta foi oficializada.

Antony

Outro jogador da seleção brasileira que pode mudar de time antes da Copa do Mundo é o jovem Antony. Destaque do Ajax na última temporada, quando marcou 12 gols e deu 10 assistências em 32 partidas, o atacante driblador está na mira do Manchester United. De acordo com o “The Mirror”, no entanto, os Diabos Vermelhos ficaram “assustados” com a pedida dos holandeses, algo em torno dos 50 milhões de euros (R$ 276 milhões). Em busca de um ponta, os ingleses seguem conversando e tentando diminuir os custos para adquirir o atleta revelado pelo São Paulo.

Gabriel Jesus

Em busca de “novos ares” e querendo jogar mais minutos para carimbar sua vaga no Mundial do Catar, Gabriel Jesus deve sair do Manchester City. Com pouco espaço na equipe de Pep Guardiola, que passará a contar com os centroavantes Erling Haaland e Julián Alvarez, o brasileiro deve acertar com o Arsenal nos próximos dias. O único empecilho é o valor da transferência, já que os Citizens estão pedindo 60 milhões de euros para liberar o atleta formado pelo Palmeiras. De acordo com o “The Sun”, o Tottenham está tentando atravessar os Gunners, mas têm remotas chances de dar um chapéu no rival de Londres.

Robert Lewandowski

Eleito o melhor jogador do mundo da Fifa nos últimos dois anos, Robert Lewandowski já externou sua vontade de deixar o Bayern de Munique nesta janela de transferências em algumas ocasiões. Forçando a saída do Gigante da Baviera, o polonês não admite, mas está inclinado a migrar para o Barcelona no próximo mês. O problema é que os dirigentes alemães ficaram insatisfeitos com a postura do atacante e exigem um alto valor para vender seu principal atleta. Em crise financeira, o Barça ainda avalia quanto está disposto a investir no artilheiro, segundo a imprensa catalã.

Ángel Di María

Ángel Di María já se despediu do Paris Saint-Germain e encerrou sua trajetória sendo o maior assistente da história do time francês. Sem clube desde o mês passado, o argentino chegou a conversar com diretores da Juventus e parecia estar perto de assinar com a Velha Senhora. As negociações, entretanto, não avançaram conforme o esperado e, segundo a “Gazzetta Dello Sport, não há mais chances do meia-atacante fazer parte da equipe de Turim. Atento, o Barcelona entrou em contato com representantes do atleta para tentar um acordo.