Palmeiras e Grêmio empatam em 1 a 1 no Rio Grande do Sul

Tricolor Gaúcho chega aos 13 pontos, pulando para a 11ª posição; Já o Verdão vai aos pontos, na quinta colocação e desperdiça a chance de se aproximar do líder Atlético Mineiro

MAXI FRANZOI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e Grêmio empataram em 1 a 1



Grêmio e Palmeiras empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo, 20, na arena localizada em Porto Alegre, em jogo realizado pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga abriu o placar com um golaço, enquanto Ferreira empatou nos minutos finais. O resultado não muda muito a situação dos clubes na tabela do nacional. O Tricolor Gaúcho chega aos 13 pontos, pulando para a 11ª posição e mantendo a fase instável no torneio. Já o Verdão vai aos pontos, na quinta colocação e desperdiça a chance de se aproximar do líder Atlético Mineiro, que tem 21 somados.

Agora, os dois times voltam as suas atenções para a quarta rodada da Copa Libertadores. O Grêmio encara o maior rival Internacional, no Beira-Rio, em jogo marcado para a próxima quarta-feira, 23, às 21h30. O Imortal é o segundo colocado do Grupo E, precisando de uma vitória para se manter entre os classificados para o mata-mata. O Palmeiras, por sua vez, tentará manter a sua campanha perfeita no torneio diante do Guaraní, no Paraguai, em duelo agendado também para o mesmo dia e hora, pelo Grupo B. Um triunfo pode assegurar matematicamente o Alviverde na próxima fase.

O Grêmio foi quem mais ficou perto de tirar o zero do placar no primeiro tempo. Dono da posse de bola e mais agressivo, a equipe da casa incomodou três vezes. Na primeira, Lucas Silva exigiu bela defesa de Weverton em cobrança de falta. Em seguida, Victor Ferraz aproveitou cobrança de escanteio e desviou com perigo, assustando o time de Vanderlei Luxemburgo. Já nos minutos finais, Alisson desperdiçou grande chance dentro da área. Apostando nos contra-ataques, o Palmeiras foi bem discreto e só teve uma boa oportunidade, em chute de Gabriel Menino que parou na marcação.

No segundo tempo, o ritmo começou lento e o jogo passou a ficar concentrado no meio-campo. O panorama só fui mudar quando Vanderlei Luxemburgo resolveu promover alterações na equipe, colocando Luiz Adriano, Wesley e Gabriel Veron em campo. Com mudanças táticas, o Palmeiras foi para cima e abriu o placar com Raphael Veiga, que aproveitou cruzamento de Viña para chutar de primeira, marcando um golaço. Renato Gaúcho tentou mudar a situação colocando Isaque e Guilherme Azevedo no jogo e conseguiu nos acréscimos, quando Ferreira empatou após cobrança de escanteio de Alisson.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 x 1 PALMEIRAS

GRÊMIO – Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Ferreira), Matheus Henrique e Darlan (Isaque); Robinho (Guilherme Azevedo), Alisson e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matheus Viña; Gabriel Menino (Bruno Henrique), Ramires (Wesley), Danilo e Raphael Veiga (Vitor Hugo); Rony (Gabriel Veron) e Willian (Luiz Adriano). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS – Raphael Veiga, aos 25, e Ferreira, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Victor Ferraz e Alisson (Grêmio); Gabriel Menino, Felipe Melo e Viña (Palmeiras).

ÁRBITRO – Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).