Palmeiras e São Paulo ficam no empate sem gols no jogo de ida da final do Paulistão

Decisão fica para o próximo domingo, no Morumbi, às 16h

JORGE BEVILACQUA /CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2021 foi bastante nervoso e muito truncado. Com os dois times se analisando e mantendo mais a posse de bola no meio de campo, Palmeiras e São Paulo não balançaram as redes no Allianz Parque na noite desta quinta-feira, 20, e deixaram tudo aberto para a partida de volta que acontecerá no Morumbi, no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília). Dentro de campo houve dois lances de grande perigo para cada lado no segundo tempo. Um dos mais perigosos foi aos 30 minutos em cobrança de escanteio do Palmeiras que passou tirando tinta da trave. O Palmeiras conseguia chegar com mais perigo quando tinha a bola nos pés, mas não conseguia ser muito efetivo. Aos 42, Gabriel Sara chutou forte de fora da área e acertou o travessão de Weverton.

O grande destaque da noite foram os desfalques do São Paulo por lesão. Não podendo escalar Luciano, que não se recuperou de dores musculares na coxa esquerda, o Tricolor Paulista apostou em Daniel Alves como nome principal, mas o lateral sentiu o joelho e deixou a partida ainda no primeiro tempo. Benítez, que tem feito bons jogos no meio de campo, saiu no intervalo depois de sentir o músculo adutor da coxa. O Palmeiras não teve problemas de lesão durante a partida.

Importante lembrar que as duas equipes têm enfrentado uma maratona de jogos entre Campeonato Paulista e Copa Libertadores há um mês, fazendo jogos a cada dois dias. Ambos entraram em campo na última terça-feira pelo torneio continental e voltam a campo no domingo. A última rodada da Libertadores acontece no meio de semana e no próximo final de semana, dia 29 de maio, começa o Campeonato Brasileiro 2021.