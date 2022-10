Torcida do Corinthians esgota ingressos para primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo

Neo Química Arena tem capacidade para 49 mil torcedores; 2.800 serão flamenguistas

Staff images / CONMEBOL Neo Química Arena estará lotada na próxima quarta-feira



Está chegando a hora! Nesta quarta-feira, 12, Corinthians e Flamengo entram em campo para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, e a casa vai estar cheia. Na tarde desta segunda-feira, 10, o time paulista anunciou que todos os ingressos foram vendidos para o jogo na Neo Química Arena, às 21h45 (horário de Brasília). O estádio cabe 49.205 pessoas. Na temporada, o Corinthians tem uma média de 39 mil torcedores por jogo, só fica atrás do Flamengo quando o assunto é melhor média de público do país. Ambos tem as maiores torcidas do Brasil. Na Arena terá torcida visitante, com cerca de 2.800 rubro-negros (6% da capacidade total). No Maracanã, na próxima semana, o número de torcedores corintianos será 3.810, seguindo a mesma porcentagem por tamanho do estádio.

Problemas com cambistas

Um problema recorrente das torcidas é o repasse de ingressos por cambistas, principalmente em clubes com o sócio torcedor como principal local de compra. Na publicação que o Corinthians fez sobre os ingressos esgotados, alguns torcedores relataram mensagens de cambistas vendendo entradas para a partida. Os preços variam de R$ 300 até R$ 600 em áreas do estádio que o custo é bem menor. Na semana passada, o presidente Duílio informou que algumas contas do Fiel Torcedor (sócio torcedor do clube) foram bloqueadas com a suspeita de cambistas. Como cada jogo acumula pontos, os sócios revendem os jogos que não vão só para ter mais pontos e prioridade na compra.