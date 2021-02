Palmeiras empata em 1 a 1 com o Atlético-GO pelo Brasileirão

Matías Viña e Matheus Vargas marcaram os gols no Allianz Parque

VAN CAMPOS/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras x Atlético-GO ficaram no empate no Allianz Parque



Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebeu o Atlético-GO no Allianz Parque e ficou apenas no empate em 1 a 1, gols de Viña e Matheus Vargas. O resultado deixa o Verdão em 7º lugar na tabela do campeonato, enquanto a equipe de Goiás permanece na 13ª posição. O placar foi aberto aos 22 minutos depois que o zagueiro palmeirense aproveitou uma sobra na intermediária, carregou a bola até o meio e chutou no ângulo do goleiro Kozlinski. No lance seguinte, o Atlético-GO assustou com chute de Nicolas, mas Weverton salvou jogando para escanteio. Aos 43, os visitantes fecharam de novo e Matheus Vargas chutou de fora da área, colocou na gaveta e empatou a partida.

No retorno do intervalo, o Palmeiras começou pressionando com Patrick de Paula aos cinco minutos. Aos 33, Weverton apareceu novamente com uma grande defesa depois de chute forte de Janderson no canto esquerdo. Mas depois daí, os donos da casa voltaram a fazer pressão na defesa adversária. Breno Lopes acertou uma bola na trave, aos 36 minutos, e Viña obrigou o goleiro Kozlinski a se esticar em chute de fora da área, aos 40. Ninguém mais conseguiu balançar as redes e o jogo terminou em 1 a 1.

Na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras vai enfrentar o Atlético-MG, no Mineirão, e o Atlético-GO recebe o Coritiba. Todos os jogos acontecem na quinta-feira, 25, às 21h30 (horário de Brasília). Depois do fim do Campeonato Nacional, o Verdão ainda tem os dois jogos decisivos contra o Grêmio pela taça da Copa do Brasil.