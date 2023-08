Palmeiras empresta joia do sub-20 para time da Inglaterra; veja detalhes

Capitão do time sub-20 que atropelou o arquirrival Corinthians, Pedro Lima foi oficializado na nova casa e ganhou um cachecol com as cores do Norwich City

Reprodução/Twitter/@NorwichCityFC Pedro Lima, do Palmeiras, foi emprestado ao Norwich, da Inglaterra



O Palmeiras jogará as finais do Campeonato Brasileiro sub-20 desfalcado de seu armador, Pedro Lima. A jovem promessa foi emprestada de graça ao Norwich, da segunda divisão da Inglaterra, até o fim da temporada, e deve jogar pelo time sub-21 do clube europeu. É uma estratégia palmeirense para dar visibilidade ao jogador e lucrar com venda futura. “O Norwich City concretizou a contratação do meio-campista brasileiro Pedro Lima por empréstimo do Palmeiras. O jovem de 20 anos muda-se para Carrow Road para a temporada 2023/24, onde inicialmente se juntará à equipe sub-21 do clube”, anunciou o time britânico. Capitão do time sub-20 que atropelou o arquirrival Corinthians com agregado de 6 a 1 nas semifinais, Pedro Lima foi oficializado na nova casa e ganhou um cachecol com as cores do Norwich City. Também apareceu com a camisa do clube e posou sorridente.

“Estou muito animado, é um clube incrível. Estou muito feliz por ingressar e usar essas cores é muito especial para mim”, afirmou o brasileiro em sua apresentação oficial. “Vi que (Gabriel) Sara tem sido incrível aqui, é um clube que usa muitos jogadores jovens, então para mim isso é um grande ponto”, disse, tentando seguir os passos de sucesso do são-paulino na nova casa. “É a minha primeira experiência no futebol fora do Brasil. O futebol na Inglaterra é famoso por ser um dos melhores do mundo, vai ser uma ótima experiência e espero poder me dar bem aqui”, concluiu, sonhando com o prolongamento de seu vínculo no fim do ano.

Happy to be here! It’s been a dream to me to play football where it started. Thanks @NorwichCityFC for giving me the oportunity of making this dream come true in this colours 💛💚 I’ll always do my best for this club pic.twitter.com/BoRatDMZ9X — PL (@pedro_limab5) August 23, 2023

*Com informações do Estadão Conteúdo