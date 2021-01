Palmeiras entra no grupo dos bicampeões da Libertadores; veja lista de vencedores

Assim, o Verdão deixa para trás o seu maior rival, o Corinthians, e outras equipes que faturaram a competição sul-americana em somente uma oportunidade

Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Breno Lopes marcou o gol do Palmeiras na final da Libertadores da América



O Palmeiras entrou grupo de bicampeões da Copa Libertadores da América ao bater o Santos na noite deste sábado, 30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em uma final épica. Agora, o time alviverde tem a mesma quantidade de taças de Cruzeiro, Internacional, Flamengo e Atlético Nacional, da Colômbia, no torneio sul-americano. A primeira conquista do Verdão aconteceu há 21 anos, em 1999. Assim, o Palmeiras deixa para trás o seu maior rival, o Corinthians, e outras equipes que faturaram a Libertadores em somente uma oportunidade, como Atlético-MG e Vasco. No Brasil, o Verdão passa a ser superado apenas por Grêmio, Santos e São Paulo, todos tricampeões do principal campeonato da América do Sul.

Já o Santos deixa de se isolar como o maior vencedor nacional da Libertadores. Caso superasse o rival na tarde deste sábado, o Peixe somaria quatro troféus, ficando atrás apenas dos argentinos Independiente (sete) e Boca Juniors (seis), além do uruguaio Peñarol (cinco).

