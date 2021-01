‘Eu queria estar lá ajudando o Santos’, diz Pelé antes de final da Libertadores

Rei do Futebol está com a saúde debilitada e não poderá comparecer ao Maracanã no sábado

Reprodução/ Instagram Pelé gravou um vídeo de apoio ao Santos



O Santos ganhou um reforço de peso em sua torcida para a final da Copa Libertadores da América no sábado, contra o Palmeiras. Na noite desta quinta-feira, 28, Pelé veio a público para reiterar seu apoio ao time de Cuca. “Eu queria estar lá ajudando o Santos”, afirmou o Rei do Futebol. “Meus queridos amigos santistas de todo o Brasil, essa oportunidade de falar com vocês parece fácil, mas não é. Vocês, como são santistas como eu, estão aqui tremendo, esperando que o Santos represente bem o nosso time”, declarou Pelé, em vídeo divulgado nesta quinta-feira em sua conta oficial do Instagram. O ex-jogador está com a saúde debilitada e não poderá comparecer ao Maracanã.

“Imagina você, que adora futebol, que gosta de futebol, se estivesse no meu lugar… Eu queria estar lá dentro ajudando o Santos, mas tudo tem seu tempo, né. Vamos torcer, vamos estar juntos, para que o Santos traga mais esse campeonato, mais essa vitória para nós. Vamos juntos”, completou. Na legenda, Pelé escreveu. “Essa está sendo uma semana muito diferente. A cada minuto que passa, me lembro de memórias da minha jornada em 1962 e 1963. Eu queria estar dentro de campo ajudando. Eu não estarei lá presencialmente, mas o meu coração com certeza estará. Enviarei energias positivas em cada lance do meu querido @SantosFC!”, escreveu.

Foi sob a liderança de Pelé em campo que o Santos conquistou seus dois primeiros títulos da Libertadores, em 1962 e 1963. O terceiro troféu veio em 2011, sob o comando de Neymar e companhia. O atacante do Paris Saint-Germain, inclusive, também divulgou um vídeo nesta quinta para demonstrar sua torcida pelo Santos no sábado. Nas suas redes sociais, o camisa 10 da seleção brasileira comentou que não torce mais para o Palmeiras, que o amor ficou na infância.

Vamos de sinceridade. Galera do mimimi preocupado com meu vídeo enviado ao Santos, falando que eu era palmeirense. — Neymar Jr (@neymarjr) January 28, 2021