Palmeiras envia ofício à CBF e questiona Vuaden e VAR em jogo contra o São Paulo

Time questiona impedimento de Calleri, falta em Gustavo Gómez e outras decisões da arbitragem no Allianz Parque

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras não concorda com a arbitragem do jogo das oitavas de final



Impedimento de Calleri no momento do lançamento de Miranda. Uma possível falta do argentino em disputa de bola com Gustavo Gómez. Contato do zagueiro com o atacante na grande área foi para marcação de falta? Estas são algumas dúvidas levantadas pelo Palmeiras, que enviou, nesta sexta-feira, 15, um ofício para a CBF para reclamar da arbitragem e do VAR na partida desta quinta-feira, no Allianz Parque, contra o São Paulo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O árbitro marcou pênalti de Gustavo Gómez em Calleri, o que deu a Luciano a chance de marcar gol, diminuindo a vantagem palmeirense para 2 a 1. Com o placar agregado em 2 a 2 a disputa da vaga nas quartas de final foi para os pênaltis e a classificação ficou com o time do Morumbi. A diretoria palmeirense, que reuniu fotos e vídeos dos lances, solicitou também os áudios da comunicação entre árbitro e a equipe de VAR. Além da perda da vaga, o Palmeiras alega que também vai ter um prejuízo financeiro por causa da eliminação. O Palmeiras vai fechar a 17ª rodada do Brasileirão na segunda-feira, diante do Cuiabá, às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque. O time lidera a competição, com 30 pontos, um a mais que o Corinthians.

*Com informações do Estadão Conteúdo