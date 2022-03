Palmeiras estreia com vitória contra o Atlético-MG na abertura do Brasileirão feminino

Bia Zaneratto e Byanca Brasil marcaram para o Verdão; Bruna Cotrim diminuiu para as Vingadoras

Fabio Menotti/Palmeiras Bia Zaneratto voltou aos gramados com gol



O Campeonato Brasileiro feminino 2022 começou. Nesta sexta-feira, dia 4, o Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro no Allianz Parque e venceu por 2 a 1, gols de Bia Zaneratto, Byanca Brasil e Bruna Cotrim. A partida teve a presença de 1.232 torcedores e renda de pouco mais de R$ 25 mil. O jogo começou com intensidade das Palestrinas e o gol saiu cedo. Aos 16 minutos, depois de tabelinha entre Calderan e Zaneratto, a camisa 10 invadiu a área e chutou forte para o fundo das redes. O Verdão continuou em cima na primeira etapa, mas perdeu fôlego no segundo tempo. Somente aos 36, Bia Zaneratto foi derrubada na grande área e o árbitro marcou pênalti. Byanca foi para a cobrança e marcou no rebote da goleira. Aos 43, em confusão na pequena área do Palmeiras, Bruna Cotrim diminuiu para as Vingadoras. O próximo jogo do Palmeiras no Brasileiro será contra o Grêmio, no dia 14 de março, às 14h (horário de Brasília), fora de casa. No mesmo dia o Atlético recebe o Corinthians, em casa, às 20h.