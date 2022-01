Palmeiras faz 3 a 0 na Ponte Preta e conquista segunda vitória no Paulistão

Murilo, Luan e Rony marcaram os gols do alviverde, que lidera o Grupo C com seis pontos

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Murilo comemora o primeiro gol do Palmeiras no jogo



O Palmeiras começou a temporada de 2022 como terminou a de 2021: vencendo. Depois da vitória contra o Grêmio Novorizontino, o Verdão entrou em campo nesta quarta-feira, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, para enfrentar a Ponte Preta e venceu por 3 a 0, todos os gols marcados no primeiro tempo. Com o jogo adiantado da quinta rodada, a equipe de Abel Ferreira já tem seis pontos e lidera o Grupo C. O primeiro gol saiu cedo, logo aos nove minutos, com Murilo. Aos 22, o zagueiro Luan ampliou e sete minutos depois, Rony apareceu para fazer o terceiro. O segundo tempo foi mais calmo, mas ainda com domínio alviverde. Sem muita emoção, a partida terminou 3 a 0. Antes de viajar para o Mundial de Clubes, o Palmeiras ainda joga o Estadual contra o São Bernardo, no próximo domingo, dia 29, às 16h (horário de Brasília). Já a Ponte recebe a Inter de Limeira no sábado, às 18h30.