Santos estreia no Paulistão com empate sem gol diante da Inter de Limeira

Peixe fez jogo ruim e teve poucas chances de criação; Pirani foi expulso ainda no primeiro tempo

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Inter de Limeira e Santos fizeram jogo sem intensidade em Limeira



O Santos estreou nesta quarta-feira, 26, no Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira e empatou por 0 a 0. O jogo foi bem devagar no primeiro tempo, a equipe da Baixada Santista não criou e viu a melhor oportunidade ser da Inter. Nos acréscimos, Gabriel Pirani foi expulso por entrada forte em adversário e deixou o Peixe em situação mais complicada. O enredo do segundo tempo permaneceu o mesmo, com o Santos tendo muitas dificuldades para chegar ao gol de Lucas Frigeri. O empate deixa o Santos em segundo no Grupo D, com um ponto, a mesma pontuação do Santo André. Na próxima rodada, o Peixe recebe o Botafogo-SP, na Vila, sábado às 11h (horário de Brasília). Já a Inter viaja para enfrentar a Ponte Preta no mesmo dia às 18h30.