Torcida do Botafogo recebe Luís Castro com vaias e ‘dinheiro’ após rumores de saída

Mídia informou que o técnico fechou acordo com o Al Nassr, da Arábia Saudita; clube negou

Reprodução/ twitter @CanalESolitaria Torcida do Botafogo levou notas de dinheiro para o Nilton Santos



Após rumores de um contrato assinado com o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, a torcida do Botafogo fez uma recepção “calorosa” para o técnico Luís Castro, no Nilton Santos, antes de jogo da Copa Sul-Americana contra o Magallanes. Na escalação do time que apareceu no telão, a torcida vaiou o nome do treinador. Alguns ainda levaram réplicas de dinheiro e jogaram para Castro na descida do vestiário. O clube divulgou um comunicado na tarde desta quinta afirmando que o português não falou nada sobre uma transferência. A proposta saudita seria de 6 milhões de dólares (R$ 29 milhões) por ano, além de uma mansão avaliada em R$ 13 milhões. Esse é possivelmente o último jogo de Luís Castro no comando da equipe.

