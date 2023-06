Na estreia de Paulo Turra, Lucas Lima perde pênalti e Santos empata com o Blooming em despedida da Sul-Americana

Peixe já estava eliminado e foi a campo apenas com o time reserva; poucos torcedores compareceram à Vila Belmiro

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Blooming já estavam eliminados da Sul-Americana



Eliminado da Copa Sul-Americana desde a penúltima rodada da fase de grupos, o Santos entrou em campo nesta quinta-feira, 29, na Vila Belmiro, para encerrar sua participação na competição contra o Blooming, da Bolívia. O jogo marcou a estreia do técnico Paulo Turra, que levou o time reserva a campo. O Peixe fez um bom começo de primeiro tempo e teve duas grandes chances com Deivid Washington, que desperdiçou. Apesar de dominar as ações, nos minutos finais o Blooming assustou e o goleiro Vladimir precisou fazer defesas difíceis. No segundo tempo, os bolivianos começaram a encontrar espaços no ataque e a partida ficou mais equilibrada. Paulo Turra fez mudanças e colocou titulares no campo, mas a equipe não melhorou. O Santos teve um pênalti nos acréscimos, mas Lucas Lima chutou na trave. O Grupo E terminou com o Newell’s Old Boys classificado com 15 pontos; Audax em segundo com 13, Santos com 5 e Blooming apenas um. Lembrando que o primeiro avança direto para as oitavas e o segundo vai aos playoffs.

Torcida de volta à Vila

Na semana passada, o STJD interditou a Vila Belmiro por 30 dias depois que sinalizadores e bombas foram jogadas no gramado durante clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a decisão não contemplava o torneio continental e nesta quinta-feira, 29, a Vila pôde receber torcedores. Com a eliminação e chuva na cidade, o número de torcida foi bem baixo apenas 2.891 pagantes. No fim de semana, o Peixe joga contra o Cuiabá, fora de casa, pelo Brasileirão.