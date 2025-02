Palmeiras recebe aval da Fifa e deve contratar Vitor Roque por 25 milhões de euros

Liberação ocorreu após o clube brasileiro ter chegado a um entendimento com o Barcelona, que possui os direitos do jogador

EFE/ Julio Muñoz O atacante Vitor Roque hoje defende o Betis emprestado pelo Barcelona



O Palmeiras recebeu a autorização da Fifa para realizar a contratação do atacante Vitor Roque, conforme informações do jornal espanhol Sport. A liberação ocorreu após o clube brasileiro ter chegado a um entendimento com o Barcelona, que possui os direitos do jogador. Inicialmente, a negociação havia sido suspensa devido a um impedimento imposto pela LaLiga, que não permitiu a transferência por questões administrativas. Contudo, a Fifa permite que transações sejam feitas mesmo fora das janelas de transferências, o que foi confirmado ao Barça.

O acordo entre Palmeiras e Barcelona envolve o pagamento de 25 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 150 milhões, em troca de 80% dos direitos do atleta. O Barcelona, por sua vez, busca recuperar os 30 milhões de euros que investiu na aquisição de Vitor Roque, que veio do Athletico-PR em julho de 2023. Atualmente, o atleta é o vice-artilheiro do Betis, tendo marcado sete gols em 33 jogos. No entanto, ele tem enfrentado uma concorrência acirrada e, por isso, tem tido menos oportunidades em campo. O jogador demonstrou interesse em retornar ao Brasil e participar do Mundial de Clubes.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA