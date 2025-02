Chelsea goleia o Southampton e ultrapassa o Manchester City no Campeonato Inglês

Com gols de Nkunku, Pedro Neto, Colwill e Cucurella, equipe londrina venceu por 4 a 0 no Stamford Bridge e subiu para a quarta posição

ANDY RAIN /EFE/EPA Christopher Nkunku comemora após marcar o primeiro gol do Chelsea na goleada sobre o Southampton



O Chelsea conquistou uma vitória expressiva de 4 a 0 sobre o Southampton, em partida realizada no estádio Stamford Bridge, em Londres. Com esse resultado, a equipe londrina ascendeu para a quarta posição na tabela do Campeonato Inglês, acumulando 46 pontos, dois a mais que o Manchester City, que ainda tem um jogo a ser disputado contra o Tottenham.

A partida começou favorável ao Chelsea, que abriu o placar aos 24 minutos, com um gol de Nkunku, que aproveitou um desvio em um escanteio. A vantagem aumentou aos 35 minutos, quando Pedro Neto marcou o segundo gol. Antes do intervalo, Colwill fez o terceiro em uma cobrança de falta aos 44 minutos, deixando o Southampton em uma situação complicada. No segundo tempo, o Chelsea continuou dominando e, aos 32 minutos, Cucurella selou a goleada. A equipe, já com a vitória garantida, diminuiu o ritmo nos minutos finais da partida, administrando a vantagem construída ao longo do jogo.

Agora, o Chelsea se volta para o próximo desafio, onde enfrentará o Leicester, que ocupa a penúltima posição na tabela, em um confronto marcado para o próximo domingo (2). A equipe busca manter a boa fase e consolidar sua posição entre os quatro primeiros do campeonato. Outros resultados da rodada também chamaram a atenção, como a derrota do Bournemouth para o Brighton por 2 a 1 e a derrota do Aston Villa para o Crystal Palace, que terminou em 4 a 1. O Fulham, por sua vez, conseguiu uma vitória apertada sobre o Wolverhampton, com o placar de 2 a 1.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA