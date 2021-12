Palmeiras fecha com agência e oferece pacotes para o Mundial de Clubes; veja valores

O time de Abel Ferreira estreia no dia 8 de fevereiro de 2022 diante de Al Ahly (Egito) ou Monterrey (México), na semifinal do torneio organizado pela Fifa

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga, do Palmeiras, comemora seu gol marcado sobre o Flamengo



O Palmeiras fechou um acordo com a operadora de turismo Century Travel, nesta terça-feira, 21, para oferecer pacotes para seus torcedores que desejam acompanhar o time no Mundial de Clubes, marcado para começar em fevereiro de 2022, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Através do site www.palmeiraspelobi.com.br, os interessados poderão aderir uma das quatro opções: Econômico, Turístico, Superior e Premium, com preços iniciais de 3.190 dólares (na cotação atual, cerca de R$ 18,3 mil) – o valor pode ser parcelado em até 21 vezes, tendo condição especial para o sócio do clube. O time de Abel Ferreira, vale lembrar, estreia no dia 8 diante de Al Ahly (Egito) ou Monterrey (México). Caso avance para a final, o possível adversário é o Chelsea, atual vencedor da Liga dos Campeões.

Todos pacotes contemplam ingresso para as duas partidas do Palmeiras no setor CAT2; passagens aéreas de ida e volta saindo de São Paulo; oito noites de hospedagem em Abu Dhabi com café da manhã; acompanhamento de guias desde a saída do Brasil; atendimento preferencial no Aeroporto de Dubai; serviço de concierge em português; traslados privativos de chegada e partida para o hotel e para os jogos; seguro-viagem com cobertura para Covid-19; exame RT-PCR para o retorno ao Brasil; e todas as taxas e impostos aplicáveis. Na opção premium, ainda estão inclusos um ingresso para a Ferrari World (parque de diversões temático da escuderia italiana) e um passeio para Dubai (com entrada para a Expo Dubai).