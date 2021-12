De saída do Palmeiras, Willian Bigode recebe homenagem: ‘Legado de respeito’

Atacante recebeu placa e agradecimentos da equipe por sua passagem pelo clube; ao todo, atleta disputou 253 jogos e marcou 66 gols pelo alviverde

Palmeiras/Cesar Greco Willian marcou o segundo gol do Palmeiras no jogo



Cogitado como reforço do Fluminense para 2022, o atacante Willian Bigode recebeu uma homenagem do Palmeiras nesta segunda-feira, 20. Em texto publicado em seu site oficial, o clube destacou o “Legado de respeito ao clube e profissionalismo em excelência” do atleta durante sua passagem pela equipe. “O sentimento da Família Palmeiras nesta segunda-feira (20) é só de gratidão por seus serviços prestados, dentro e fora de campo. Você fecha seu ciclo no Maior Campeão do Brasil com títulos importantes, números expressivos e, claro, um legado de respeito ao clube e profissionalismo em excelência”, diz a publicação da equipe. Willian também recebeu uma placa da presidente Leila Pereira e posou para fotos com as taças dos campeonatos que conquistou com o clube. Ao todo, o atacante disputou 253 partidas, marcando 66 gols.