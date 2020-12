Uma semana após morte, Pelé volta a homenagear Maradona: ‘Obrigado por toda a nossa jornada’

Em postagem nas redes sociais, Pelé disse que o mundo seria melhor se ‘pudéssemos comparar menos uns aos outros e passássemos a admirar mais uns aos outros’

Ricardo Alfieri/Wikimedia Commons Pelé e Maradona eram muito amigos



No dia em que completa sete dias da morte de Diego Armando Maradona, Pelé foi às redes sociais homenagear o amigo. De acordo com o Rei do Futebol, o mundo seria melhor se parassem de comparar os dois como quem foi o melhor do mundo e afirmou que ‘El Pibe’ é incomparável. “Já se passaram sete dias desde que você partiu. Muitas pessoas adoravam nos comparar durante toda a vida. Você foi um gênio que encantou o mundo. Um mágico com a bola nos pés. Uma verdadeira lenda. Mas acima disso tudo, para mim, você sempre será um grande amigo, com um coração maior ainda. Hoje, eu sei que o mundo seria muito melhor se pudéssemos comparar menos uns aos outros e passássemos a admirar mais uns aos outros. Por isso, quero dizer que você é incomparável”, escreveu.

No texto, Pelé ainda lamentou a rápida partida do amigo e voltou a disser que quando se encontrarem no céu, poderão “jogar juntos no mesmo time”. “A sua trajetória foi marcada pela honestidade. Você sempre declarou seus amores e desamores aos quatro ventos. E com esse seu jeito particular, ensina que temos que amar e dizer “eu te amo” muito mais vezes. Sua partida rápida não me deixou dizer, então apenas escrevo: Eu te amo, Diego. Meu grande amigo, muito obrigado por toda a nossa jornada. Um dia, lá no céu, vamos jogar juntos no mesmo time. E vai ser a primeira vez que eu vou dar socos no ar sem estar comemorando um gol, mas sim, por poder te dar mais um abraço”.