Palmeiras goleia o Sampaio Corrêa por 6 a 0 e está na 3ª fase da Copinha

Verdão espera o vencedor de Atlético-GO x Juazeirense para a próxima fase

Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon Palmeiras segue invicto na atual edição da Copinha



Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras segue imbatível na edição 2023. O alviverde venceu o Sampaio Corrêa por 6 a 0 nesta quinta-feira, 12, e avançou para a terceira fase da competição. O adversário sairá do confronto entre Atlético-GO e Juazeirense, que se enfrentam às 19h30. Em São José do Rio Preto, o Palmeiras não teve dificuldades para se impôr e construiu o placar com tranquilidade. O placar foi aberto logo aos 14 minutos, com Kevin. Aos 35, Pedro Lima fez uma grande jogada, mas acertou a trave. No rebote, Vitinho ampliou. No segundo tempo, o Palmeiras não diminuiu o ritmo e aos 13 minutos, Ruan Ribeiro aproveitou cruzamento e empurrou para as redes, fazendo 3 a 0. Aos 26, Estevão, de apenas 15 anos, marcou um golaço e fez o quarto. Daniel ainda fez mais dois e fechou o placar em 6 a 0. Além do Palmeiras, também se classificaram a Chapecoense, Grêmio, Cuiabá, Cruzeiro, Sport, Goiás, Fluminense, Novorizontino, Coritiba e Athletico-PR.