Palmeiras informa lesão e Luiz Adriano vira baixa na Libertadores

Veja quem deve substituir o artilheiro no confronto diante do Delfín, no Equador, pela competição continental

PAULO SéRGIO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Adriano vai desfalcar o Palmeiras nas partidas contra o Delfín, pela Libertadores



O Palmeiras informou na manhã desta segunda-feira, 23, que o atacante Luiz Adriano sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda. Desta forma, o centroavante não será relacionado para o confronto marcado para a próxima quarta-feira, 25, diante do Delfín, no Equador, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América – o jogo de volta está marcado para semana que vem, no Allianz Parque.

Goleador do Alviverde na temporada, Luiz Adriano sentiu um desconforto na partida contra o Goiás, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O artilheiro foi substituído ainda no primeiro tempo e viu de fora o time paulista ser derrotado por 1 a 0, fora de casa. Agora, ele inicia tratamento no Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras e deve ficar afastado dos gramados entre três e quatro semanas.

Para a próxima partida contra o Delfín, o Palmeiras também não contará com Willian, substituto natural de Luiz Adriano, que ainda não se recuperou da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Além do “Bigode”, Aníbal também segue infectado e não poderá estrear na competição continental. A tendência, assim, é que o jovem Fabrício, que estreou no profissional contra o Esmeraldino, atue no Equador. A boa notícia para o torcedor palmeirense é que Rony, Danilo e Gabriel Silva testaram negativo para a doença, cumpriram os dez dias de isolamento e já voltaram às atividades na Academia de Futebol.