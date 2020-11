Palmeiras perde para o Goiás por 1 a 0 com gol nos acréscimos

Logo nos 38 minutos do primeiro tempo, o lateral Mayke foi expulso e o Palmeiras jogou o restante da partida desfalcado

Neste sábado, 21, o Palmeiras perdeu para o Goiás na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro por 1 a 0. O gol foi marcado pelo meia-atacante Miguel nos acréscimos. O time alviverde paulista jogou com um a menos desde os 38 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Mayke. O lateral errou o bote e acertou o tornozelo de Taylon. Após ser chamado para analisar o lance no vídeo, o árbitro carioca Bruno Arleu de Araújo trocou o cartão amarelo pelo vermelho e expulsou o lateral-direito que estava atuando improvisado na esquerda. “Não teve intenção”, reclamou o técnico português Abel Ferreira, que também foi amarelado.

Com posse de bola e pouca criatividade para furar o paredão defensivo palmeirense, o Goiás colocou dois centroavantes para tentar pelo alto. Rafael Moura entrou e se posicionou com Fernandão na área. A estratégia não deu certo. Mas, aos 47 minutos, Miguel Figueira marcou um golaço para definir o jogo. A bola que saiu do pé esquerdo de fora da área foi morrer no ângulo de Weverton. Com o resultado, o Palmeiras se manteve com 34 pontos e ocupa provisoriamente a sexta posição, podendo ser ultrapassado pelo Grêmio e Fluminense, que jogarão no domingo, 22. Por outro lado, o Goiás permanece no fim da tabela, com 15 pontos.

*Com informações do Estadão Conteúdo