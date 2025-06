Palmeiras lança novo uniforme para o Mundial de Clubes inspirado na Copa Rio de 1951

Camisa tem uma base dourada, com folhas como ‘marca d’água’ tanto na parte superior quanto na inferior; estreia da nova vestimenta ocorrerá na partida contra o Inter Miami, no dia 23, às 22 horas

Reprodução/X/@Palmeiras O Palmeiras chegou aos Estados Unidos para a disputa do Mundial na noite da última segunda-feira



O Palmeiras lançou nesta terça-feira (10) em parceria com a PUMA e a KidSuper, o novo uniforme para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que começa no dia 14, próximo sábado. A nova camisa do clube alviverde é inspirada na Copa Rio de 1951, vencida pelo Palmeiras. O uniforme faz homenagens a conquistas passadas da equipe. “Esta camisa chega para valorizar a conquista do Mundial de 1951, misturando futebol e arte, e já nos prepara para os próximos desafios que virão nos Estados Unidos”, explica Everaldo Coelho, vice-presidente de marketing e comunicação do Palmeiras. A camisa tem uma base dourada, com folhas como “marca d’água” tanto na parte superior quanto na inferior. Já o uniforme de goleiro apresenta tons de vermelho, vinho e dourado. “A estética barroca e os traços artísticos da KidSuper transformam a camisa em uma verdadeira obra de arte – símbolo da tradição, da paixão e do espírito vencedor do Palmeiras”, registra o clube, em comunicado.

A estreia da nova vestimenta ocorrerá na partida contra o Inter Miami, no dia 23, às 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. O duelo é válido pela terceira rodada do Grupo A do Mundial. Antes, o Palmeiras encara o Porto, no dia 15, e o Al Ahly, do Egito, no dia 19. O novo uniforme do Palmeiras está disponível para os torcedores a partir desta terça-feira. Ele é comercializado pelos sites PalmeirasStore.com e PUMA.COM e também nas lojas físicas da Palmeiras Store e da PUMA (Morumbi Shopping e Shopping Metrô Tatuapé).

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Palmeiras chegou aos Estados Unidos para a disputa do Mundial na noite da última segunda-feira. O elenco ficará na cidade de Greensboro, hospedado no Grandover Resort. O centro de treinamento palmeirense será na Universidade da Carolina do Norte.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias