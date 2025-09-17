Palmeiras marca dois no 1º tempo, vê River Plate diminuir na etapa final, mas sai com a vitória da Argentina

Placar permite ao Palmeiras empatar em casa para sair de campo com a classificação para as semifinais; partida de volta está agendada para a próxima quarta-feira, às 21h30

uan MABROMATA / AFP Zagueiro nº 03 do Palmeiras, Bruno Fuchs, o atacante nº 09 Vitor Roque e o zagueiro nº 12 Khellven comemoram após vencer a partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores entre o River Plate da Argentina e o Palmeiras do Brasil no Estádio MAS Monumental em Buenos Aires



O Palmeiras conquistou nesta quarta-feira (17) uma importante vitória pela Libertadores. Jogando em Buenos Aires, a equipe alviverde marcou dois gols no primeiro tempo, sofreu muito no segundo, mas saiu de campo com o placar favorável de 2 a 1 sobre o River Plate na partida de ida das quartas de final. O placar permite ao Palmeiras empatar em casa para sair de campo com a classificação para as semifinais. Uma vitória simples do River em São Paulo levará a decisão para os pênaltis.

A partida de volta está agendada para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Antes, o Palmeiras tem um desafio pelo Brasileirão. No sábado, às 21h, enfrenta o Fortaleza na capital paulista. No mesmo dia, o River Plate visita o Atlético Tucumán, às 21h15, pelo Campeonato Argentino.

O Palmeiras começou controlando a posse de bola e na primeira investida no ataque inaugurou o placar. Em cobrança de escanteio, Gómez subiu sozinho na segunda trave para cabecear e colocar o time alviverde em vantagem, aos 6 minutos. Os visitantes persistiram no modelo de jogo e intensificaram a presença no ataque. Novos lances perigosos foram criados com bola parada, mas a trave e o goleiro Armani protegeram o River. Vitor Roque deu um toque de leve na saída do goleiro e ampliou ampliar o marcador, aos 41.

O River Plate voltou para o segundo tempo com algumas modificações que fizeram o time melhorar. Com o meio-campo mais povoado, os argentinos ficaram com a bola no ataque e criaram oportunidades. A partida ganhou contornos de tensão. Um momento já no fim do jogo fez o torcedor do Palmeiras suar frio. Após levantamento na área, Weverton acertou uma joelhada em Montiel. A arbitragem foi ao VAR para analisar a possibilidade de pênalti. Porém, o lateral argentino estava impedido, por isso a decisão do árbitro foi de atribuir cartão amarelo ao goleiro do Palmeiras.

Aos 43, a reação do River apareceu. Martínez Quarta teve total liberdade para chutar de fora da área, a bola desviou em Piquerez e enganou Weverton. Nos últimos minutos, a pressão total dos argentinos não resultou em gol.

*Com informações do Estadão Conteúdo