Copa do Brasil Feminina: Bragantino, Corinthians, Palmeiras e São Paulo vencem e vão às quartas de final

Bragantino, Corinthians, Palmeiras e São Paulo avançam para às quartas de final do Brasileiro



Foram definidos nesta quinta-feira (17) mais quatro times que vão participar das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Uma coincidência, foi que todos os mandantes avançaram para a próxima. Na quarta-feira (16), Sport e Bahia já tinham garantido sua vaga na próxima fase, hoje, oito times entraram em campo em busca de avançarem na competição. As oitavas de final termina nesta quinta-feira (18), e já na sexta acontece o sorteio da próxima rodada, marcada para semana que vem.

Corinthians 3 x 0 Juventude

A primeira equipe a entrar em campo foi o Corinthians, que acabou de ser campeão do Brasileiro Feminino e é o atual campeão da Copa do Brasil, disputado pela última vez em 2016. Em casa, na Fazendinha, as Brabas receberam o Juventude e triunfaram sobre o time gaúcho. 3 a 0 e vaga garantida na próxima fase. Vic Albuquerque, Ariel Godoi e Gisela Robledo foram as autoras dos gols da classificação.

Bragantino 1 x 0 Atlético-PI

O Bragantino acabou com a boa fase do Atlético-PI e avanço para a próxima fase da Copa do Brasil. Jogando em Santana de Parnaíba, derrotou as visitantes por 1 a 0. Martina Del Trecco foi a autora do único gol do jogo.

São Paulo 1 x 0 Flamengo

Estreante na competição, o São Paulo de Thiago Viana, que completou 100 jogo no comando das tricolores, eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. O placar foi singelo, 1 a 0, com gol marcado por Duda Serrana na segunda etapa do jogo, quando o time da capital paulista não estava bem na partida. Após um erro na saída de bola da defesa rubro-negro, Serrana chutou de fora da área e marcou um golaço, para colocar o São Paulo nas quartas de final.

Palmeiras 3 x 0 Américo-MG

No duelo de duas equipes alviverdes, melhor para o time de São Paulo, que derrotou a equipe mineira por 3 a 0 e s garantiu na próxima fase da competição. Taina Maranhão, Lais Estavam e Brena foram as autoras do gol da vitória palmeirense.