Palmeiras marca no fim, empata com o Cuiabá e mantém invencibilidade como visitante

CHICO FERREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e Cuiabá empataram em 1 a 1 na Arena Pantanal



Cuiabá e Palmeiras empataram em 1 a 1 na noite deste domingo, 6, na Arena Pantanal, em confronto válido pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Após Jonathan Cafu abrir o placar em rebote de Weverton, ainda no início do primeiro tempo, o Alviverde paulista buscou a igualdade no fim, com José López. Com o resultado, o Dourado permanece na 16ª posição e vai aos 38 pontos, quatro a mais que o Atlético-GO, equipe que abre a zona de rebaixamento. Já campeão, o time treinado por Abel Ferreira mantém a invencibilidade como visitante – até o momento, os palmeirenses só foram derrotas duas vezes, sendo as duas no Allianz Parque, em São Paulo.