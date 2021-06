Palmeiras multa Patrick de Paula pelo uso de piercing durante jogo

Volante ficou sete minutos fora de campo depois que o árbitro percebeu que ele jogava com proteção

Willian Oliveira/Futura Press/Estadão Conteúdo O volante Patrick de Paula usa uma proteção para o piercing que colocou na orelha esquerda



O volante palmeirense Patrick de Paula perdeu sete minutos do jogo contra o América-MG, realizado neste domingo, 20, devido ao uso de um piercing na orelha. Ao perceber que o atleta estava com uma proteção no local, o juiz pediu que ele saísse de campo e retirasse o objeto. O Verdão ficou com um jogador a menos durante período. Por isso, aplicou uma multa (o valor não foi revelado). “Gostaria de pedir desculpas a toda torcida alviverde, em especial aos meus companheiros de clube. Jamais será minha intenção prejudicar o time, muito menos o resultado. Hoje eu falhei e assumo meu erro. Agradeço a cada um que esteve em campo pela luta e entrega até o último segundo, para garantir o resultado que o clube merece: a vitória”, desabafou Patrick em uma rede social. Apesar do erro do volante, o Palmeiras venceu o Coelho por 2 a 1.