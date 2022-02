Palmeiras pode ganhar ‘bolada’ com Mundial de Clubes; veja valores 

Por tudo isso, a partida diante do Al Ahly, marcada para começar às 13h30 (de Brasília) desta terça-feira, 8, pode ser considerada uma das mais importantes da história do clube

Reprodução / Instagram @leilapereira Leila Pereira é a atual presidente do Palmeiras



O Palmeiras tem como principal objetivo voltar dos Emirados Árabes Unidos com a inédita taça do Mundial de Clubes, acabando com as provocações dos rivais. Além disso, o Alviverde também pode reforçar o seu caixa consideravelmente em caso de título na capital Abu Dhabi. Na premiação estipulada pela Fifa, o vencedor da competição irá embolsar 5 milhões de dólares (R$ 26,5 milhões), enquanto o vice arrecada 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões). Por tudo isso, a partida diante do Al Ahly, marcada para começar às 13h30 (de Brasília) desta terça-feira, 8, pode ser considerada uma das mais importantes da história do clube brasileiro.

Mesmo em caso de insucesso contra o time egípcio, o Palmeiras não voltará dos Emirados Árabes sem ser remunerado. Em caso de uma vitória na disputa pelo terceiro lugar, o clube dirigido por Leila Pereira ficará com 2,5 milhões de dólares (R$ 13,2 milhões de reais). Já o amargo quarto lugar, posição em que o Alviverde terminou na última edição do Mundial, rende 2 milhões de dólares (R$ 10,6 milhões). Depois desta terça-feira, o Verdão voltará a campo no próximo sábado, 12, quando encara o vencedor ou o perdedor do duelo entre Chelsea e Al Hilal, da Arábia Saudita.