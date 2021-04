Palmeiras pode ganhar ‘bolada’ com Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil; veja valores

O Alviverde enfrentará o Defensa y Justicia e o Flamengo nos próximos dez dias em busca de aumentar a sua quantidade de taças e arrecadar mais dinheiro para o seu cofre

Staff Images/Copa do Brasil O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil 2020



Sem jogar desde 25 de março devido à paralisação do Campeonato Paulista, o Palmeiras terá uma maratona decisiva para manter a sua sequência vitoriosa da temporada passada. Nos próximos dez dias, além de poder levantar mais duas taças, o clube paulista também poderá receber uma “bolada” com as conquistas da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil. Caso vença as duas finais, o Alviverde terá mais R$ 12 milhões, dinheiro importante em meio à falta de público nos estádios, que provoca uma abrupta queda de receitas nos clubes.

O Palmeiras enfrenta na quarta-feira o Defensa y Justicia, em Buenos Aires, pelo jogo de ida da Recopa. A equipe brasileira disputa o título por ter sido campeã da Copa Libertadores. O adversário, por sua vez, ganhou a Copa Sul-Americana sob o comando do então técnico Hernán Crespo, atualmente no São Paulo. A partida de volta será na quarta-feira seguinte, em Brasília – a Justiça permitiu a realização do jogo no Distrito Federal. A Recopa vai entregar ao campeão cerca de R$ 7 milhões. Já o vice receberá R$ 4,2 milhões. Os valores são bem mais modestos que os da Libertadores, cuja premiação ao vencedor passa dos R$ 80 milhões. Ainda assim, trata-se de um título internacional inédito e da oportunidade de o Palmeiras iniciar a temporada 2021 do mesmo jeito que encerrou a anterior: levantando taça.

Entre uma partida e outra da Recopa, o Palmeiras terá a chance de disputar um outro título. Campeão da Copa do Brasil em cima do Grêmio em março, a equipe encara o vencedor do Campeonato Brasileiro de 2020, o Flamengo. A partida será em jogo único, em Brasília, no próximo domingo. O prêmio em jogo será de R$ 5 milhões para o campeão e de R$ 2 milhões para o vice. Mesmo que não seja campeão das duas decisões, o Palmeiras não voltará para casa sem nenhum prêmio. Se perder para o Defensa Y Justicia e para o Flamengo, a equipe vai embolsar no mínimo R$ 6,2 milhões pelo dois vice-campeonatos. Em termos de comparação, a cifra é maior até mesmo ao valor que será pago ao campeão paulista de 2021. Quem levar o Estadual, embolsará R$ 5 milhões.

*Com informações do Estadão Conteúdo