Palmeiras pode garantir vaga no mata-mata da Libertadores com antecedência nesta terça-feira; veja como 

O Alviverde irá enfrentar o Independiente Petrolero em Sucre, na Bolívia, pela quarta rodada do torneio continental

Reprodução/ Twitter @Palmeiras Raphael Veiga comemora gol marcado com a camisa do Palmeiras



O Palmeiras pode garantir sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores da América nesta terça-feira, 3, quando enfrenta o Independiente Petrolero, no Estádio Olímpico Pátria, em Sucre, pela quarta rodada – a bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). Para isso acontecer, basta que o time de Abel Ferreira mantenha os 100% de aproveitamento diante dos bolivianos, que ocupam a lanterna da chave A, com apenas um ponto. O Verdão, além disso, pode assegurar vaga no mata-mata com um empate ou até mesmo uma derrota, desde que o Deportivo Táchira (Venezuela) bata o Emelec (Equador), em jogo marcado para às 19h15 (de Brasília) de amanhã.

O Alviverde, assim, tem a chance de ir ao mata-mata da Libertadores da América com antecedência pela quinta vez consecutiva. Em 2018 e 2021 a vaga veio na quarta rodada, como pode acontecer se vencer o Independiente Petrolero. Já em 2019 e 2020, o Palmeiras se classificou na quinta rodada. Assim, com a vaga encaminhada, o conjunto palmeirense tenta ficar mais uma vez com a primeira posição geral – até o momento, somente o Verdão, Flamengo e River Plate ganharam todas as partidas nesta edição.