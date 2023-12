Palmeiras pode ser campeão antecipado do Brasileirão contra o Fluminense; veja como 

Verdão tenta comemorar título com sua torcida; partida também deve marcar despedida do técnico Abel Ferreira no Allianz Parque

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Zé Rafael e Endrick comemoram gol do Palmeiras no Allianz Parque



O Palmeiras pode ser campeão do Brasileirão pela 12ª vez neste domingo, 3, a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque, contra o Fluminense. Para comemorar o título com uma rodada de antecedência, o Alviverde precisa ganhar do Tricolor das Laranjeiras e torcer para os concorrentes Botafogo, Atlético-MG e Flamengo tropeçarem (veja a tabela de jogos abaixo). Apesar da chance de garantir matematicamente a taça neste fim de semana não ser tão grande, o Palestra vê o jogo diante dos cariocas como fundamental. Isto porque, com uma vitória, o Verdão precisará de apenas um empate frente ao Cruzeiro, na quarta-feira, 6, no Mineirão para conquistar o torneio. Neste caso, na prática, a equipe paulista teria a possibilidade de faturar a competição até com uma derrota para a Raposa, já que leva ampla vantagem sobre seus concorrentes no saldo de gols. Assim, em caso de um resultado positivo neste domingo, não será surpreendente ver palmeirenses puxando o grito de “é campeão”.

A partida contra o Fluminense também será especial por outro motivo. Além da comemoração em casa, os torcedores do Palmeiras podem também se despedir do treinador Abel Ferreira. Conforme apuração do jornalista Thiago Asmar, o Pilhado, da Jovem Pan Esportes, o treinador já aceitou uma proposta do Al-Sadd, do Catar. Assim, o duelo contra o Tricolor das Laranjeiras será o último do comandante no Allianz Parque. Ainda de acordo com informações recebidas pelo apresentador da JP, o lusitano se apresentará na equipe do Oriente Médio em janeiro do ano que vem e receberá 10 milhões de euros por temporada. No Brasil, Abel já fez sucesso ao ganhar oito taças, entre elas duas da Copa Libertadores da América e uma do Brasileirão.

Para o confronto importantíssimo, Abel Ferreira deverá escalar o Palmeiras com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Endrick e Breno Lopes. Já o Fluminense, que está se preparando para o Mundial de Clubes, terá um time alternativo. A provável equipe de Fernando Diniz tem: Pedro Rangel; Lima, David Braz, Thiago Santos, Felipe Andrade e Diogo Barbosa; Aleksander, Daniel e Léo Fernández; Lelê e Yony González. A arbitragem será de Bráulio da Silva Machado (SC), enquanto Kleber Gil (SC) e Alex dos Santos (SC) serão aos auxiliares. O VAR será comandado por Pablo Ramón Pinheiro (RN).

Luta pelo título do Brasileirão

Palmeiras – 66 pontos (19 vitórias e saldo de gols + 30) Botafogo – 63 pontos (18 vitórias e saldo de gols + 23) Atlético-MG – 63 pontos (18 vitórias e saldo de gols + 22) Flamengo – 63 pontos (18 vitórias e saldo de gols + 14)

Jogos dos concorrentes ao título na 37ª rodada do Brasileirão