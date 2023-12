Sport oficializa saídas de Vagner Love e outros dois jogadores

Ex-jogador de Corinthians, Palmeiras e Flamengo deixa o Leão da Ilha após a equipe não conseguir acesso à Série A do Campeonato Brasileiro

Rafael Bandeira/ Sport Club do Recife Vagner Love marcou 23 gols pela equipe pernambucana



O Sport oficializou a saída do atacante Vagner Love, Gabriel Santos e Wanderson. Eles terminavam contrato neste fim de ano e não permanecem no clube. nesta sexta-feira, 1º. Ex-jogador de Corinthians, Flamengo e Palmeiras, Love começou sua passagem com muitos gols e caiu nas graças da torcida Rubro-Negra. Porém, a lua de mel acabou e o jogador chegou até discutir com alguns torcedores. Após cobranças por conta do baixo desempenho, o jogador declarou que os torcedores que não quisessem apoiar o time no estádio deveriam “ficar em casa”. Essa declaração gerou ainda mais tensão entre o atacante e os torcedores. No fim, o atacante não conseguiu ajudar o clube a conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante de 39 anos nem chegou a atuar na última rodada da Série B, contra o Sampaio Corrêa, devido a uma lesão na coxa. Ao todo, foram 23 gols e 10 assistências em 59 partidas pelo clube. Apesar de deixar o Sport, Love pode permanecer em Pernambuco, já que o Náutico, um dos principais rivais do Sport, demonstrou interesse em sua contratação. Além de Vágner Love, Wanderson e Gabriel Santos, o Leão da Ilha já havia anunciado as saídas do veterano Diego Souza, Nathan, Ronaldo Henrique e Fabrício Daniel, como parte de uma reestruturação geral na nova comissão de futebol do clube.