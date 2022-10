Palmeiras pode ser campeão do Brasileiro nesta quarta-feira; confira a conta

O Alviverde voltou a abrir dez pontos sobre o segundo colocado e pode conquistar o troféu com quatro rodadas de antecedência

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO Palmeiras pode ser campeão na próxima quarta-feira



O Palmeiras ficou ainda mais perto do título do Campeonato Brasileiro 2022 após a rodada do último final de semana, quando venceu o Avaí e viu o Internacional, vice-líder do torneio, ficar no empate com o Coritiba. Com a combinação de resultados, o Alviverde voltou a abrir dez pontos sobre o segundo colocado e pode conquistar o troféu já na próxima quarta-feira, 26, na realização da 34ª rodada. Para isso acontecer, no entanto, o time de Abel Ferreira não depende apenas de si. Além de precisar vencer o Athletico-PR, na Arena da Baixada, nesta terça-feira, o Alviverde paulista precisa torcer para o Colorado ser derrotado pelo Ceará, no Beira-Rio. Com um jogo a menos no torneio, o Corinthians, atualmente no 4º lugar, também ainda tem chances remotas e não pode ganhar do Fluminense, na Neo Química Arena. Caso esta combinação aconteça, o Palmeiras repetirá os feitos de São Paulo (2007), Cruzeiro (2013) e Flamengo (2019), que ganharam a competição com quatro partidas de antecedência.

Combinação para o Palmeiras ser campeão na 34ª rodada