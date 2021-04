Palmeiras pode ser eliminado no Paulistão neste final de semana; veja como

O Verdão encara o Santo André, no Canindé, no próximo domingo, 2, a partir das 20 horas (de Brasília), precisando desesperadamente da vitória

Cesar Greco/Ag. Palmeiras Abel Ferreira durante partida do Palmeiras



O Palmeiras se complicou de vez no Campeonato Paulista ao ser derrotado pela Inter de Limeira por 1 a 0, em pleno Allianz Parque, na noite da última quinta-feira, 29. Com o resultado, o Alviverde, atual campeão do torneio, se manteve na terceira posição da sua chave, restando apenas três rodadas para o término da fase de grupos. Assim, o time treinado por Abel Ferreira pode dar adeus ao Estadual e ser eliminado ainda neste final de semana, dependendo da combinação de resultados. O Verdão encara o Santo André, no Canindé, no próximo domingo, 2, a partir das 20 horas (de Brasília).

Na terceira posição do Grupo C, o Palmeiras soma apenas 12 pontos, atrás de Novorizontino (18) e RB Bragantino (21), líder que tem uma partida a mais. Desta forma, o Verdão será eliminado do Paulista no próximo final de semana se for derrotado pela equipe do ABC e o Tigre pontuar. Um empate do Alviverde combinado com um triunfo do atual segundo colocado também decretará o fim da linha para o Palestra. Precisando tirar a diferença de seis pontos com apenas nove em disputa, o Palmeiras ainda possui um saldo de gol inferior (3) em relação a equipe de Novo Horizonte (7) e de Bragança Paulista (8). O RB Bragantino recebe o Santos, no Nabi Abi Chedid, neste sábado; enquanto o Novorizontino visita o Guarani, no domingo, no Brinco de Ouro da Princesa.