Nilson Cesar chama Abel de ‘modinha’ e diz: ‘Del Valle colaborou para a vitória do Palmeiras’

O narrador do Grupo Jovem Pan afirmou que o time equatoriano facilitou a vida da equipe alviverde e voltou a criticar o treinador português do Verdão; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/ EFE/EPA/Andre Penner Nilson Cesar criticou Abel Ferreira durante o "Esporte em Discussão"



Nilson Cesar não ficou completamente convencido com a goleada do Palmeiras sobre o Independiente del Valle, na noite da última terça-feira, 27, no Allianz Parque, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. Apesar do 5 a 0 no placar, o narrador do Grupo Jovem Pan afirmou que o time equatoriano facilitou a vida da equipe alviverde e voltou a criticar o treinador Abel Ferreira. Além disso, no entendimento do locutor, o comandante português foi “modinha” ao usar o discurso “contra tudo e contra todos”, em entrevista coletiva, depois da partida.

“O Del Valle colaborou muito para a vitória do Palmeiras. Foi uma colaboração muito grande. Enorme! O Del Valle começou melhor, mas depois chamou o Palmeiras para fazer os gols. Só precisa acabar com essa mania do torcedor de falar que Libertadores é obrigação. Em uma noite errada, o time perde e é eliminado da competição. E o ‘Professor Modinha’, que falou ‘contra tudo e contra todos’, está usando discurso de palmeirense de 200 anos de idade. Para, português! Para de esbugalhar o olho à beira do gramado! Ele é muito teatral! Abel, vai crescendo na carreira sem teatro”, disse Nilson Cesar, durante o programa “Esporte em Discussão” desta quarta-feira, 28.

Assista ao debate abaixo: