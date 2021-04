Palmeiras leva gol no fim e perde para a Inter de Limeira no Paulistão

Bruno Xavier marcou nos acréscimos e deu a vitória ao time do interior; o Verdão segue em terceiro no Grupo C

Reprodução/ Twitter Palmeiras perdeu nos últimos minutos



A maratona de jogos do Palmeiras tem afetado o rendimento do time no Campeonato Paulista e na noite desta quinta-feira, 29, a equipe alviverde perdeu da Inter de Limeira de 1 a 0 no Allianz Parque. Com elenco misto entre titulares e reservas, o time fez uma partida equilibrada com 51% de posse de bola contra 49% dos visitantes. O Palmeiras teve mais chances de abrir o placar, mas não conseguiu ser efetivo. Nos acréscimos do segundo tempo, Bruno Xavier fez o único gol da partida e deu a vitória para a Inter. A grande preocupação da noite no Verdão foi com Wesley, que sofreu uma entrada forte, torceu o tornozelo e precisou ser substituído. O resultado deixa o Palmeiras em terceiro no Grupo C, nove pontos atrás do líder RB Bragantino e seis atrás do Novorizontino. O lanterna da chave, Ituano, está apenas dois pontos atrás. No domingo, 2, o Palmeiras enfrenta o Santo André ainda sem horário definido.