Palmeiras provoca Ramírez e Del Valle, eliminados da Libertadores

Confira a alfinetada do Verdão após a queda do time equatoriano no principal torneio da América do Sul

REUTERS/Jorge Adorno Miguel Angel Ramírez é o atual treinador do Independiente del Valle



O Palmeiras utilizou as redes sociais, na noite da última quarta-feira, 2, para provocar o Independiente del Valle e o seu técnico, Miguel Ángel Ramírez, que foram eliminados da Copa Libertadores da América para o Nacional (Uruguai) – os uruguaios levaram a decisão para as penalidades após dois empates sem gols e foram mais efetivos nas cobranças. Em publicação no Twitter, o Verdão recordou a celebração do clube equatoriano sobre a permanência de Ramírez, que recusou a oferta do time brasileiro para ficar até o fim da temporada no Equador.

Em espanhol, o Palmeiras repostou uma mensagem do Del Valle e escreveu: “na vida tudo passa, exceto os eliminados”. A postagem do clube equatoriano tratava-se de uma brincadeira com uma antiga foto de Piqué com Neymar, que “anunciava” a permanência do craque no Barcelona – em seguida, ele acabou migrando para o PSG. O Independiente, na época, fez uma montagem e substituiu o rosto do jogador brasileiro pelo do treinador espanhol, comemorando a classificação para as oitavas de final da Libertadores. “Para de sofrer coração, ele fica e vai às oitavas”, publicou.

Ao mesmo tempo em que zoava o Del Valle, o Palmeiras atropelava o Delfín, no Allianz Parque, por 5 a 0 – no agregado, o time treinado por Abel Ferreira ganhou por 8 a 1. Agora, o Verdão volta a campo na semana que vem para encarar o Libertad (Paraguai), na partida de ida das quartas de final – a Conmebol ainda não definiu data e horário do primeiro embate.