Palmeiras quer contratar Luan? Abel Ferreira responde sobre jogador do São Paulo

Vinculado ao Tricolor somente até o final do ano, meio-campista ainda não acertou sua renovação contratual

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, falou sobre um possível interesse em contratar Luan, do São Paulo



O Palmeiras não está interessado em contratar o meio-campista Luan, do São Paulo. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Tombense, pela 3ª fase da Copa do Brasil, o treinador Abel Ferreira afirmou que o volante não irá “pular o muro”, fazendo uma alusão aos CTs dos rivais serem vizinhos. Vinculado ao Tricolor somente até o final do ano, o jovem não está aceitando as propostas de renovação de contrato e, por isso, será barrado por Rogério Ceni. “Não, o Palmeiras não quer o Luan e ele não vai ‘pular o muro’ enquanto eu for treinador. Depois, a gente não sabe. O Luan é um jogador que lembro que fez uma marcação individual no Veiga e disse que ele corria muito. Mas isso é muito mentira, a presidente foi muito clara e acho que não entra mais ninguém”, disse o técnico palmeirense. “Estamos atentos, assim como Ríos veio pela lesão do Atuesta, gosto de olhar outras divisões. Quando o jogador é bom, só ver os jogadores do Água Santa que o Santos foi buscar. Temos que dar oportunidade para chegar em um patamar maior”, acrescentou.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Luan subiu para o time profissional em 2018 e atingiu seu auge no Campeonato Paulista 2021. Na ocasião, o meio-campista anulou Raphael Veiga nas duas finais contra o Palmeiras. Mais do que isso, o volante abriu o placar diante do rival e facilitou a conquista do Estadual, que tirou o clube de uma fila de quase nove anos. Após o torneio, o jovem passou a ser ainda mais valorizado pelos são-paulinos, mas acabou perdendo espaço no time por causa de graves lesões. Nesta temporada, o jogador de 23 anos fez 11 jogos, contribuindo com 2 gols e 1 assistências. Apesar disso, na última terça-feira, o técnico Rogério Ceni disse que não utilizará mais o atleta enquanto ele não renovar seu contrato.