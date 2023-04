Rogério Ceni abre o jogo sobre atrito com Marcos Paulo e dá ultimato para Luan 

Treinador do São Paulo falou sobre sua relação com o elenco e disse que volante só retornará quando renovar com o Tricolor

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni lamenta empate do São Paulo com o Ituano no Morumbi



Rogério Ceni confirmou que protagonizou uma atrito com Marcos Paulo após a eliminação do São Paulo para o Água Santa, nas quartas de final do Paulistão, no mês passado. Em entrevista após o empate sem gols com o Ituano, na noite da última terça-feira, 11, o técnico afirmou que reprovou a atitude do meia-atacante – o jogador mandou uma indireta através das redes sociais e curtiu posts que criticava o treinador são-paulino. Apesar disso, o ídolo do Tricolor negou qualquer problema de relacionamento com o elenco. Na época, a informação era de que o grupo não gostou da bronca do comandante no jovem e pediu a sua demissão para a diretoria. “O clima com os jogadores é bom. O Marcos Paulo o que tem de anormal foi a publicação nas redes sociais. Trabalho com ele todos os dias, é um menino bom, entrou no jogo passado. Se expressar pela internet é a única anormalidade”, resumiu Ceni, dando sua versão sobre o ocorrido.

Na conversa com a imprensa, Rogério Ceni também foi questionado sobre o motivo para Luan não ficar sequer no banco de reservas diante do Ituano, em jogo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil. De acordo com o treinador, o volante só vestirá a camisa são-paulina novamente caso renove seu contrato – o vínculo do meio-campista é válido somente até o final da temporada. “Com relação ao Luan, tem outros que não foram convocados hoje, mas é uma questão da minha parte, do que eu vejo. A gente gostaria que ele renovasse com o São Paulo. Ele ficou muito tempo machucado, voltou devagarinho, teve bastante oportunidade durante o Paulista. Eu penso em preservar. Não é ordem da direção, é melhor definir essa situação. Quer ficar, vai ficar, vai ter as oportunidades”, informou.

Ceni ainda lamentou a atuação apática do São Paulo diante da equipe do interior. Com o empate, o Tricolor terá que vencer a partida de volta, marcada para 25 de abril, em Itu, para avançar às oitavas de final. “A apresentação não condiz com o dia a dia. Foi, para mim, uma das piores partidas que já realizamos. Ganhar e perder é pela falta de organização. Fica até vergonhoso para mim um time tão desorganizado e com erros de passes assustadores, que não é do nosso time. Não fizemos um jogo que condiz com o que podemos produzir”, declarou. Sem tempo para lamentar, o Tricolor retorna aos gramados no sábado, 15, quando visita o Botafogo, pela estreia do Brasileirão.