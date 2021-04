Arboleda recorda foto com camisa do Palmeiras: ‘Pior momento desde que cheguei no São Paulo’

No dia do Choque-Rei, zagueiro equatoriano relembra episódio polêmico de 2019, pede novas desculpas ao torcedor são-paulino e fala em fazer história no Tricolor

Reprodução/Instagram Arboleda posou com a camisa do Palmeiras em uma aposta com seu amigo Billy Arce



Robert Arboleda é um jogador que desperta um sentimento ambíguo no torcedor do São Paulo. Apesar de ter se consolidado como titular na defesa do time nas últimas temporadas, o zagueiro também cometeu diversos equívocos extracampo, como posar para uma foto com a camisa do Palmeiras, rival do Tricolor na noite desta sexta-feira, 16, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O incidente aconteceu no final de 2019, mas até hoje é recordado por alguns são-paulinos mais críticos. Hoje, o equatoriano admite que o episódio foi o pior momento desde que fechou com a equipe do Morumbi, em 2017.

“O pior momento desde que cheguei (no São Paulo) foi (a foto com) a camisa do Palmeiras. Me marcou muito com os são-paulinos. Estou muito arrependido por isso. Foi uma aposta, que nunca achei que seria tão ruim. Uma aposta, uma brincadeira entre amigos do meu bairro. Não tem nada a ver com o sentimento e a paixão que sinto pelo São Paulo. Nada muda”, disse Arboleda em entrevista ao “Esporte Espetacular”, voltando a alegar que a polêmica foi provocada por causa de uma aposta feita com o amigo Billy Arce, atualmente no Brighton, da Inglaterra.

Arboleda afirma que o período de férias concedido pelo clube antes do começo da temporada de 2021 serviu para buscar sua tranquilidade. “Fiz uma “consciência” comigo mesmo nas férias. Eu não estava no caminho certo. Muitos erros. Conversei com a minha mãe, minha família e refleti muito. Esse é o meu momento, vou seguir trabalhando e pelo caminho certo. Sou muito feliz aqui desde o primeiro dia em que cheguei. É a minha casa. Passei por muita coisa, momentos bons e momentos ruins, mas sou uma pessoa que luta dia a dia. Quero fazer minha história e ser campeão aqui”, comentou.