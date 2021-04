Milan renova com Ibrahimovic até a metade de 2022

Em alta no time italiano, o atacante de 39 anos soma 17 gols e 3 assistências em 25 partidas disputadas na temporada

Reprodução/Milan Ibrahimovic renovou contrato com o Milan



O Milan oficializou na tarde desta quinta-feira, 22, a renovação do contrato de Zlatan Ibrahimovic até o final da próxima temporada, ou seja, até a metade de 2022 – o vinculo anterior era válido somente até junho deste ano. Desta forma, o atacante completará 40 anos vestindo a camisa do time rossoneri. Em entrevista ao canal do clube, o centroavante sueco comemorou a decisão, dizendo que o San Siro é a sua casa. “Eu estava esperando por esse dia. Eu vou ficar aqui por mais um ano, e é isso o que importa. Eu sempre disse que jogar pelo Milan é como estar em casa. Eu estou muito feliz e muito bem devido ao ambiente do clube, dos jogadores, do treinador e da torcida. Eu gostaria de ficar o resto da vida”, disse.

Ibra retornou ao Milan em janeiro do ano passado, assinando contrato temporário de apenas seis meses. Depois de um bom início, seu vínculo foi prorrogado até a metade deste ano. Na atual temporada, ele soma 25 partidas pela equipe, contabilizando 17 gols e 3 assistências para os seus companheiros. Suas boas apresentações ajudaram o time a chegar na liderança do Campeonato Italiano. Nas últimas rodadas, porém, a equipe perdeu potência, caiu para a segunda posição e, agora, está a dez pontos da rival Internazionale. Ao todo, o sueco tem 84 gols em 140 jogos pelo clube.