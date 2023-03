Presidente da Independente ironiza Mancha Verde e pede para Leila trocar Palmeiras pelo São Paulo

Organizada palmeirense criticou a presidente por ceder o Allianz Parque ao Tricolor

Presidente da Independente, a principal organizada do São Paulo, Henrique Gomes tratou de ironizar o comunicado da Mancha Verde, que criticou a presidente palmeirense Leila Pereira por ceder o Allianz Parque ao Tricolor – o time dirigido por Rogério Ceni vai enfrentar o Água Santa no estádio, pelas quartas de final do Paulistão. Em comunicado feito nas redes sociais, “Baby”, como é popularmente conhecido, lembrou que muitos torcedores do Verdão aprovaram a estadia no Morumbi durante o confronto diante do Santos, pela fase de grupos do Estadual. “O irônico da situação é que essa revolta não existiu, quando o trimundial que nunca caiu, abriu as portas do maior estádio da cidade, para receber um clássico com dois rivais e mando só da freguesa cor verde. Relatos de muitos rivais nas redes sociais, depois daquele jogo, mostraram como a torcida deles sentiu o que foi jogar num estádio raiz, com arquibancada de verdade. Um estádio onde a organizada pôde, enfim, abrir bandeirão sem problemas de espaço. O gigante Morumbi”, disparou.

Além disso, “Baby” refutou a história de que o clube tentou “roubar” o Parque Antártica na década de 1940 e ainda perguntou se o Palmeiras não gostaria de ceder Leila Pereira, presidente e patrocinadora do clube, ao São Paulo. “Adoramos a colônia italiana e seus milhares de são-paulinos, presentes entre a nossa imensa torcida, que é de todos os povos. Eles nos tratam por inimigos, nós os tratamos como rivais fregueses. O mata-mata 15 a 5 não deixa mentir. E segue o jogo. No mais, Tia Leila: Não te querem mais aí? Vem pro Morumbi! Aqui será campeã do mundo de verdade, pode pintar seu avião escrito ‘Tricampeão do mundo’. Ficaria incrível, não Pensa com carinho, Leiloca”, brincou o líder do grupo são-paulino. Leia o comunicado na íntegra abaixo. Apesar da resposta da Independente, a organizada do São Paulo afirmou que irá respeitar o Allianz Parque na próxima segunda-feira, 13, dia da partida contra o Água Santa. A Dragões da Real, segunda uniformizada de maior expressão, ressaltou que a “civilidade irá superar a rivalidade”, também se comprometendo a não vandalizar a casa palmeirense.

