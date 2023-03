Times do ABC chegam às quartas de final do Paulistão tentando derrubar monopólio da capital

São Bernardo e Água Santa fizeram campanhas históricas na edição de 2022 e vão em busca do segundo título do ABC no Paulistão

Rodrigo Corsi/Paulistão/Divulgação Paulistão 2023 entra nas quartas de final neste final de semana



O Campeonato Paulista 2023 entra em sua fase decisiva neste sábado, 11. Palmeiras e São Bernardo se enfrentam no Allianz Parque, às 19h (horário de Brasília), abrindo as quartas de final do maior estadual do país, prometendo ser um dos duelos mais interessantes dessa fase. Isso porque o Bernô é a grande sensação desse ano. Fundada em 2004, a equipe de São Bernardo, no ABC Paulista, fez a segunda melhor campanha da fase de grupos, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas. Foram 21 gols marcados e nove sofridos. Chegou aos 26 pontos e ficou só dois atrás do atual campeão, Palmeiras. Desde 2020, quando o clube começou a ser administrado pelo Grupo MAGNUM, o São Bernardo foi campeão do Campeonato Paulista A2, da Copa Paulista e conquistou acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2016 fez a sua melhor campanha no Paulistão, terminando em 6º lugar. Se avançar às semifinais, fará história. Chrystian e Vitinho são os artilheiros da equipe, com quatro gols cada, e viraram referências na equipe. O meia, no entanto, rompeu os ligamentos do joelho e está fora da competição.

Outra surpresa do Paulistão 2023 é o Água Santa. A equipe ficou em segundo lugar no Grupo B empatando em pontos com o São Paulo e disputando até a última rodada a liderança. Foram sete vitórias, dois empates e três derrotas; 13 gols marcados e nove gols sofridos. O que tirou o primeiro lugar da equipe de Diadema foi o saldo de gols (13 contra 4). O Netuno foi fundado em 1981, mas só chegou ao futebol profissional em 2014. Participou de quatro edições da elite paulista (2016, 2020, 2022 e 2023) e, até aqui, sua melhor campanha ocorreu no ano passado, quando terminaram a competição em 11º lugar, algo que já superou neste ano avançando para as quartas de final. O time do técnico Thiago Carpini tem em Bruno Mezenga sua maior esperança de gols – 5 no total. O time entra em campo na segunda-feira, 13, contra o São Paulo às 20h, no Allianz Parque.

É difícil que os dois times avancem para as semifinais, considerando que enfrentam dois dos quatro grandes do Estado. No entanto, se continuarem a demonstrar o futebol da primeira fase, têm chances de avançar e aumentar o número de títulos do ABC. Na divisão por cidades, São Paulo tem somado 107 títulos e o ABC, apenas um. Os jogos são únicos e, em caso de empate nos 90 minutos, a classificação será decidida nas penalidades. Nos outros dois confrontos das quartas de final, o Corinthians encara o Ituano no domingo, 12, na Neo Química Arena, e tem o favoritismo. O alvinegro terminou na liderança do Grupo C com 22 pontos, enquanto a equipe de Itu fez 12 pontos e terminou em segundo – o clube de Itu, porém, chegou à última rodada com chances de ser rebaixado. No Grupo A, o Red Bull Bragantino mede forças com o Botafogo-SP. O time de Bragança terminou em 1º com 20 pontos, enquanto o Botafogo fez 14 pontos e conseguiu a vaga no sufoco depois de empatar em pontos com o Santos e avançando por ter uma vitória a mais.