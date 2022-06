São Paulo vence o América-MG com gol de Patrick e volta ao G-4 do Brasileirão

Tricolor interrompe sequência de quatro empates com triunfo no Morumbi

JEFFERSON DE AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Patrick fez o gol da vitória do São Paulo contra o América-MG no Morumbi



O São Paulo venceu o América-MG no Morumbi por 1 a 0 neste domingo, 12, em jogo da 11ª rodada do Brasileirão. A partida começou com pressão do time mineiro, que teve diversas boas chances antes do primeiros trinta minutos de jogo – todas foram para fora ou pararam no goleiro Jandrei. O São Paulo estava mal e Rogério Ceni foi obrigado a tirar Luan, que sentiu lesão, e colocar Patrick em campo. E foi Patrick quem fez o único gol do jogo, aproveitando cruzamento de Igor Vinícius após roubada de bola de Gabriel Neves no meio de campo. No segundo tempo, o São Paulo teve mais a posse de bola e ameaçou em chutes de Nestor e de Patrick. O América tentou pressionar no final, mas não teve nenhuma finalização perigosa novamente. Com o resultado, o São Paulo chega a 18 pontos e assume a terceira colocação na tabela; o América-MG é o nono com 14 pontos.