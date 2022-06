Com um a menos, Santos arranca empate com o Atlético-MG

Equipe mineira vê liderança mais distante com resultado; equipe paulista não consegue se aproximar do G-4

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Bauermann sofreu pênalti que resultou em empate do Santos contra o Atlético-MG



Atlético-MG e Santos empataram em 1 a 1 na noite deste sábado, 11, no Mineirão, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. A equipe mineira começou bem o jogo, abrindo o placar logo aos seis minutos: Keno cruzou e Savinho conscientemente bateu de joelho, tirando de João Paulo. O Santos quase empatou aos 14, quando Eduardo Bauermann cabeceou a bola no travessão. No final do primeiro tempo, Bryan Angulo teve outra chance, mas Everson fez grande defesa e novamente impediu a igualdade no placar. Na segunda etapa, Zanocelo chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento e, pouco depois, Lucas Pires foi expulso, deixando o Santos com um a menos. Hulk ficou perto de aumentar a vantagem atleticana ao chutar cobrança de falta na trave.

Aos 36 minutos, um pênalti foi marcado para o time paulista: após ida ao VAR, o juiz considerou que Jair segurou e derrubou Eduardo Bauermann em cobrança de falta. Rwan cobrou e empatou. O jogo seguiu aberto, com boas chances de Keno e Arana para o Atlético-MG e duas de Bruno Oliveira para o Santos – uma foi na trave e a outra, defendida por Everson. Com o resultado, o Atlético-MG chega a 17 pontos, quatro atrás do líder Corinthians, e pode ficar cinco atrás do Palmeiras, caso a equipe alviverde vença no complemento da rodada. O Santos é o décimo colocado, com 14 pontos. Na próxima rodada, o Atlético-MG enfrenta o Ceará fora de casa e o Santos sai para encarar o Juventude.