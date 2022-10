Palmeiras tem a chance de abrir 10 pontos na liderança do Brasileiro; veja provável escalação

Após o tropeço do Fluminense, que foi derrotado na rodada, o time de Abel Ferreira pode disparar ainda mais na tabela de classificação

GILSON JUNIO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Scarpa é um dos destaques do Palmeiras na campanha do Brasileirão 2022



O Palmeiras terá a oportunidade de disparar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro 2022 nesta segunda-feira, 3, quando visita o Botafogo, no Engenhão, a partir das 20h (de Brasília). Após o tropeço do Fluminense, que foi derrotado para o Atlético-MG, o time de Abel Ferreira pode ficar com dez de vantagem sobre o segundo colocado Internacional. Focado apenas na competição nacional, o Verdão ainda terá os retornos de Weverton e Gustavo Gómez, selecionados para suas respectivas seleções, Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino cumpriram suspensão e estão à disposição. Assim, a única baixa fica por conta de Murilo, zagueiro que não viajou ao Rio de Janeiro por sofrer uma virose. A provável escalação palmeirense tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Do lado carioca, o Glorioso é apenas o décimo colocado e tenta melhorar sua posição com o apoio de sua torcida. O provável time botafoguense tem: Gatito Fernández; Rafael (Saravia), Adryelson, Philipe Sampaio (Kanu) e Hugo; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Eduardo; Junior Santos e Victor Sá (Jeffinho); Tiquinho Soares.