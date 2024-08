Palmeiras tem gol anulado no final, fica no empate com o Botafogo e está eliminado da Libertadores

Gustavo Gómez marcou o gol que levaria o jogo para os pênaltis, mas a b bola bateu na mão do jogador; Glorioso aguarda o resultado de São Paulo e Nacional, que jogam na quinta-feira (22)

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Igor Jesus, do Botafogo, comemora após marcar gol na partida de volta entre Palmeiras e Botafogo válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores



Que jogo fizeram Palmeiras e Botafogo na noite desta quarta-feira (21) pela Libertadores. Partida bem disputada do começo ao fim com uma reviravolta nos acréscimos, mas que não acabou com a classificação do glorioso para as quartas de final. O jogo terminou empatado em 2 a 2. O Palmeiras perdia até a reta final do segundo tempo. Igor Jesus e Savarino tinham aberto o placar para o Botafogo. Aos 41 minutos, Flaco Lópes fez o primeiro dos donos da casa. Rony, aos 45, fez o segundo e incendiou o jogo. A arbitragem deu cinco minutos de acréscimo, e foi aí que o jogo ficou ainda mais quente. Porque, fazendo jus ao porquê é chamado de ‘time da virada’, o Palmeiras chegou ao terceiro gol. Gustavo Gómez marcou depois de um bate e rebate dentro da área.

O resultado levaria a disputa para os pênaltis, mas o gol foi anulado porque a bola bateu na mão do jogador paraguaio. Devido ao tempo da análise do VAR, o árbitro deu mais dois minutos de acréscimo e o Palmeiras seguiu pressionando em busca do terceiro gol. Gabriel Menino acertou uma bola no travessão no último lance do jogo e não conseguiu reverter o empate que garantiu o Botafogo na próxima fase, porque eles tinham a vantagem do jogo de ida. O glorioso aguarda o vencedor de São Paulo e Nacional, que se enfrentam na quinta-feira (22) no Morumbi. Com mais essa eliminação, agora só resta ao Palmeiras o Brasileirão. Mesmo com a derrota, a torcida Palmeirense, mais de 40 mil que estavam no Allianz Parque, não deixaram de aplaudir o time que lutou até o último minuto.